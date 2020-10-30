До конца года в Волгоградской области заменят 224 аварийных лифта

С начала 2020 года в многоэтажных домах Волгоградской области уже заменили 178 устаревших лифтов, которые прослужили как минимум четверть века и уже непригодны к эксплуатации. Взамен им установили новенькие, светлые кабины в современном стиле. До декабря новые подъемники появятся еще в 46 подъездах.

- По программе капремонта до 2025 годах запланировано заменить 3059 единиц выработавшего свой ресурс лифтового оборудования. Так, современные лифты взамен устаревших установят в 860 многоэтажках, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Добавим, что всего в регионе в начала работы программы капремонта заменили 797 аварийных лифтов. Кстати, уникальные подъемники обновят и на улице Мира. Отличаются они тем, что возят жителей снаружи здания. В 70-х годах эти лифты были пристроены к зданию. Подробности в материале "КП".