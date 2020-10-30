1861 медработник из Волгоградской области заболел COVID-19

Более 20 подтвержденных смертей среди врачей, хотя в списке памяти их гораздо больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 октября 2020 года состоялся брифинг касательно ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области. В частности, заместитель председателя комитета здравоохранения Марина Гаврилова озвучила статистику заболеваемости среди медперсонала – 1861 работник больниц и поликлиник региона, лечившие пациентов с COVID-19, и сами заразились новым вирусом. Увы, не всех удалось спасти.

- Из них заболело врачей – 528, среднего медперсонала – 995, младших медицинских работников – 316, а также 22 водителя. Выздоровели 1325 медработников. Зарегистрирован 21 случай смерти инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Среди них 8 врачей, 8 сотрудников среднего медперсонала, 3 младших медработника и 2 водителя. В 11 случаях диагноз подтвержден экспертным советом, по остальным случаям ждем заключения, - прокомментировала Марина Гаврилова.