В центре Волгограда задержали сутенера и трех путан

Несколько дней назад 40-летний безработный житель Кировского района стал фигурантом уголовного дела за организацию услуг интимного характера центре города-героя. Его задержали оперативники областного Главка, а вместе с ним трех девушек от 23 до 27 лет, которые эти самые услуги оказывали.

- Мужчина через сайт в сети Интернет размещал объявления о наборе девушек, а также предложения для клиентов об оказании услуг интимного характера, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Квартиры для клиентов снимали в самом центре Волгограда. При задержании сутенер не стал отпираться и сознался с организации незаконного бизнеса. Сейчас ему грозит уголовная ответственность: согласно санкциям статьи - это до пяти лет колонии. А трех девушек, которых уличили в занятии проституцией, привлекут по административному кодексу.