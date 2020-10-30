В Волгограде с 1 ноября перестанут ходить дачные автобусы

Дачные автобусы в Волгограде ежегодна перестают ходить в начале ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде с 1 ноября перестанут ходить маршруты дачных автобусов. Соответствующее постановление подписал глава города Виталий Лихачев. Приостановление работы общественного транспорта для дачников в документе объясняется угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Ранее губернатор Андрей Бочаров в постановлении об ужесточении мер из-за коронавируса распорядился главам муниципалитетов ограничить работу дачных автобусов. Чтобы горожане, особенно старше 65 лет, не контактировали между собой в общественном транспорте и не заболевали ковидом. Однако дачные маршруты всегда перестают ходить в начале ноября. В прошлом году они ушли зимовать 5-го числа. И никакой пандемии тогда не было.

Отметим, на территории Волгограда в этом году курсирует 12 сезонных маршрутов до садоводческих хозяйств в черте города. Из-за пандемии коронавируса их работа была скорректирована и ранее. Весной автобусы до дач не ходили. Они вышли на линии только в конце июня.