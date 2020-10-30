В последние дни октября волгоградская ГИБДД массово проверит водителей на трезвость

30 и 31 октября 2020 года сотрудники ГИБДД Волгоградской области массово проверят водителей на трезвость. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном Главке, по статистике за последние девять месяцев пьяные автомобилисты спровоцировали 199 ДТП, в которых 288 человек получили травмы, 37 скончались. Поэтому инспекторы будут останавливать машины и в первую очередь обращать внимание на состояние водителей. Но помимо этого участников дорожного движения проверят на наличие прав и в целом соблюдение ПДД. Это коснется и пешеходов.

- Водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительских прав, или отказавшийся от освидетельствования несет уголовную ответственность, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Такой нарушитель может сесть в тюрьму на пару лет и, конечно, надолго лишиться водительских прав.