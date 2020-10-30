Под Волгоградом в пожаре погиб курильщик: личность устанавливается

Около часа ночи 30 октября в пожаре, который случился в Калачевском районе, погиб мужчина. Известно, что ЧП произошло около часа ночи в станице Голубинской. Местные жители увидели яркий огонь и вызвали спасателей. На место приехала добровольная пожарная команда населенного пункта. Как оказалось, горел металлический вагончик и деревянный навес, пристроенный к нему.

- Спасатели ликвидировали горение в 01:42 часов. К сожалению, есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Личность мужчины устанавливается. Жителям региона в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и в случае возникновения пожара звонить по номеру «101».

- Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества, подчеркнули в ведомстве.