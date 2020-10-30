Отказалась готовить обед: под Волгоградом неадекватный муж убил жену топором

Кировский районный суд Волгограда вынес приговор 52-летнему жителю острова Сарпинского, на котором и случилась трагедия: за жестокое убийство жены мужчина получил 8,5 лет колонии строгого режима.

Из материалов уголовного дела известно, что 2 февраля супруг несколько раз просил погибшую приготовить ему обед, но та отказывалась. При этому мужчина зарубил птицу и все равно стоял на своем. Уговорить женщину не удалось, в итоге все закончилось криминалом.

- После этого мужчина взял топор и нанес им более 10 ударов в область головы супруги. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Вину в содеянном подсудимый полностью признал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело расследовали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.