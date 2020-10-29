«Ротор» оштрафовали за нецензурную брань фанатов

Страсти кипели на трибунах нешуточные. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч «Ротора» с «Локомотивом» хоть и закончился победой волгоградцев, но был крайне напряженным. Как часто говорят, «валидольным». Эмоции кипели, как на поле, так и на трибунах. Волгоградские фанаты так рьяно болели за сине-голубых, что забывали о нормах и правилах. Как итог – заработали несколько штрафов для любимого клуба. Сегодня, 29 октября, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС назначил «Ротору» сразу два штрафа за неподобающее поведение болельщиков на игре с «Локомотивом».

В частности, как гласит вердикт, опубликованный на сайте РФС: «оштрафовать ФК «Ротор» Волгоград на 40 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений». Кроме того, волгоградский клуб заплатит еще 30 тысяч рублей за то, что волгоградские болельщики нарушили нормы Санитарного регламента чемпионата (не соблюдали дистанцию и были без масок).

Впрочем, ФК «Локомотив» наказали еще больше. Московский клуб заплатит за нарушение тех же пунктов 90 тысяч рублей (40 тысяч – за маты на фанатов и 50 тысяч за нарушение санитарных норм). Еще 30 тысяч штрафа выписали главному тренеру «Локомотива» за то, что вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи.