В волгоградском облстрое новый начальник

Сегодня, 29 октября, волгоградские парламентарии утвердили на пост главы регионального комитета строительство Волгоградской области Юрия Седова.

Напомним, предыдущий руководитель облстроя Юрий Чувашин покинул свой пост на прошлой неделе -23 октября. На вакантное место губернатор региона Андрей Бочаров тут же выдвинул руководителя ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» Седова. Сегодня в областной думе согласовали его кандидатуру. Также Седова одобрил президиум политсовета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Строительная отрасль является сегодня ключевой в реализации национальных и региональных проектов, укреплении экономики и социальной сферы Волгоградской области. А Юрий Седов зарекомендовал себя настоящим профессионалом, ответственным руководителем, способным работать в команде и решать самые сложные задачи, - подчеркнула глава профильного думского комитета Валентина Гречина.

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Седов имеет высшее профильное образование и опыт трудовой деятельности в строительной сфере. Окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, работал главным инженером проектов в различных организациях региона.