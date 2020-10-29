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Общество

В волгоградском облстрое новый начальник

Главным строителем станет Юрий Седов
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 29 октября, волгоградские парламентарии утвердили на пост главы регионального комитета строительство Волгоградской области Юрия Седова.

Напомним, предыдущий руководитель облстроя Юрий Чувашин покинул свой пост на прошлой неделе -23 октября. На вакантное место губернатор региона Андрей Бочаров тут же выдвинул руководителя ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» Седова. Сегодня в областной думе согласовали его кандидатуру. Также Седова одобрил президиум политсовета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Строительная отрасль является сегодня ключевой в реализации национальных и региональных проектов, укреплении экономики и социальной сферы Волгоградской области. А Юрий Седов зарекомендовал себя настоящим профессионалом, ответственным руководителем, способным работать в команде и решать самые сложные задачи, - подчеркнула глава профильного думского комитета Валентина Гречина.

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Седов имеет высшее профильное образование и опыт трудовой деятельности в строительной сфере. Окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, работал главным инженером проектов в различных организациях региона.