На 16-ти улицах Волгограда 30 октября не будет света

Смотрите, кому завтра сидеть без света. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня от стабильной работы электрических сетей зависит вся наша жизнь. Поэтому у энергетиков работы хоть отбавляй. Ежедневно они обновляют и ремонтируют оборудование, от которого зависит начилие электричества в наших домах. Вот и завтра, 30 октября, у специалистов компании «Россети-Юг» запланирован целый фронт работ на объектах в Волгограде. В связи с чем они будут вынуждены временно отключать потребителей. В частности, завтра, в пятницу, ограничения коснутся жителей сразу пяти районов Волгограда. Света не будет на 16-ти улицах Центрального, Ворошиловского, Советского, Красноармейского и Тракторозаводского районов. Больше всего достанется жителям северной части города. Но энергетики обещают, что отключения будут недолгими, максимум с 9 утра до пяти часов вечера и то лишь по некоторым адресам.

Абонентов просят запастись терпением, ведь ремонтные работы на электрических сетях сегодня – залог безаварийной работы завтра.

ВАЖНО

30 октября отключат свет в Волгограде по следующим адресам:

Центральный район

(с 10:00 до 15:00 поочередно) - улица Пархоменко 45,47,49,51,55

Ворошиловский район

с 09:00 до 17:00

- ул. Азизбекова 26-30а

ул. Мицкевича 14-30, 15-31

ул. Грановитая 31

Советский район

(с 09:30 до 13:30)

- ул. Калининградская 15-25

Красноармейский район

с 09:00 до 15:00

- ул. Мачтозаводская 116,118,122

- ул. Олимпийская 40,42

(с 09:00 до 17:00)

- ул. Арсеньева 4,6

Тракторозаводский район

(с 13:00 до 17:00)

- ул. Жолудева 22,24,26

- ул. Дзержинского 39

(с 09:00 до 16:00)

- ул. Терская

- ул. Серова

- ул. Кварцевая

- ул. Апатитовая

- пер. Гидростроевский

(с 09:00до 13:00)

- ул. Дзержинского 5,7,11,13,15