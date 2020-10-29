На 16-ти улицах Волгограда 30 октября не будет света

Смотрите, кому завтра сидеть без света.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сегодня от стабильной работы электрических сетей зависит вся наша жизнь. Поэтому у энергетиков работы хоть отбавляй. Ежедневно они обновляют и ремонтируют оборудование, от которого зависит начилие электричества в наших домах. Вот и завтра, 30 октября, у специалистов компании «Россети-Юг» запланирован целый фронт работ на объектах в Волгограде. В связи с чем они будут вынуждены временно отключать потребителей. В частности, завтра, в пятницу, ограничения коснутся жителей сразу пяти районов Волгограда. Света не будет на 16-ти улицах Центрального, Ворошиловского, Советского, Красноармейского и Тракторозаводского районов. Больше всего достанется жителям северной части города. Но энергетики обещают, что отключения будут недолгими, максимум с 9 утра до пяти часов вечера и то лишь по некоторым адресам.
Абонентов просят запастись терпением, ведь ремонтные работы на электрических сетях сегодня – залог безаварийной работы завтра.
ВАЖНО
30 октября отключат свет в Волгограде по следующим адресам:
Центральный район
(с 10:00 до 15:00 поочередно) - улица Пархоменко 45,47,49,51,55
Ворошиловский район
с 09:00 до 17:00
- ул. Азизбекова 26-30а
ул. Мицкевича 14-30, 15-31
ул. Грановитая 31
Советский район
(с 09:30 до 13:30)
- ул. Калининградская 15-25
Красноармейский район
с 09:00 до 15:00
- ул. Мачтозаводская 116,118,122
- ул. Олимпийская 40,42
(с 09:00 до 17:00)
- ул. Арсеньева 4,6
Тракторозаводский район
(с 13:00 до 17:00)
- ул. Жолудева 22,24,26
- ул. Дзержинского 39
(с 09:00 до 16:00)
- ул. Терская
- ул. Серова
- ул. Кварцевая
- ул. Апатитовая
- пер. Гидростроевский
(с 09:00до 13:00)
- ул. Дзержинского 5,7,11,13,15