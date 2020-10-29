Еще 13 поездов с узбеками: из Волжского в Ташкент весь ноябрь будут вывозить мигрантов

Железнодорожный вокзал Волжского Волгоградской области стал перевалочной базой для узбеков, которые приезжали в Россию на заработки, а теперь возвращаются домой. Поток этих мигрантов тянется сюда уже месяц. И он не останавливается. Их тысячи и тысячи. РЖД уже в третий раз назначает дополнительные поезда, которые следуют прямиком из Волжского в Ташкент (столицу Республики Узбекистан). Вот очередное изменение в расписании: 12 составов уйдет по данному маршруту в ноябре и еще один в декабре 2020.

- Дополнительные рейсы поезда № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент будет отправляться 4, 6, 8, 11, 13, 15,18, 20, 22, 25, 28, 29 ноября 2 декабря в 21:57, - сообщает компания РЖД. – В каждом составе будет по 16 вагонов, вместительностью 722 пассажира. По территории России они проследуют без остановок.

Напомним, о том, чтобы безопасно вывезти в период пандемии узбеков на родину, договорились между собой главы двух стран – России и Узбекистана. Вот эти договоренности и выполняются.