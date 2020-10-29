Прокуратура Волгограда заставила выплатить отцу-одиночке пособие на 2-летнего сына

Пособие в размере 5 тысяч рублей на детей до трех лет, стало хорошим подспорьем от президента РФ в период коронавируса. В законе четко сказано, что деньги эти должны выплатить всем, у кого первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Либо родители усыновили первого ребенка в это время. Однако волгоградскому отцу-одиночке отказали в пособии, хотя он сам воспитывает 2-летнего сынишку.

Мужчина пожаловался в прокуратуру и правоохранители встали на защиту.

- Выяснилось, что в теротделении Пенсионного фонда мужчине отказали, так как у женщины – матери мальчика, это уже не первый ребенок. Но дело в том, что горе-мамашу эту лишили родительских прав на сынишку, и его взял на воспитание отец. А у мужчины это первый ребенок. А значит, основания для отказа в выплате волгоградцу отсутствовали,- поясняют в областной прокуратуре.

Правоохранители в итоге заставили сотрудников Пенсионного фонда пересмотреть свое решение. На данный момент волгоградец получил все причитающиеся ему выплаты.