Дожди и заморозки: в Волгограде еще сильнее испортится погода

Заморозки и осадки ожидаются в Волгоградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

За окном конец октября. Недалеко уже до зимы. Поэтому на улице становится все холоднее и холоднее. Также после сухих месяцев в регион пришли незначительные осадки. Так что водителям по утрам надо следить за скоростным режимом, дороги могут быть уже сколькими. В ближайшие сутки, 30 октября, по Волгоградской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области составит плюс 5-10 градусов. А местами при прояснении возможны заморозки до минус 1 градуса. Завтра днем по области воздух прогреется до 9-14 градусов. Совсем уже не тепло.

В Волгограде столбики термометров пока держатся выше нуля. Ночью в областном центре температура воздуха прогнозируется на отметках 6-8 градусов, в пятницу днем – 12-14 градусов. Головной убор при выходе на улицу будет не лишним.