Умершего от ковида главу Камышинского района сменил афганец

Сегодня Алексея Самсонова официально выбрали главой Камышинского района. Фото с сайта Камышинского района.

Из-за коронавируса Камышинский район Волгоградской области остался без главы. Владимир Ерофеев скончался от ковида в августе 2020-го. С тех пор официального руководителя в районе не было. И вот сегодня, 29 октября, в депутаты Камышинской районной думы наконец-то выбрали нового главу. Почти единогласно они поддержали кандидатуру Алексея Самсонова, который при Ерофееве был первым заместителем.

Вообще на должность главы претендовало трое: исполняющий обязанности главы Камышинского района Алексей Самсонов,

председатель районного комитета образования Андрей Байрачный и юрист из Камышина Михаил Зацепилин. Но Зацепин снял свою кандидатуру буквально перед началом голосования, и претендентов осталось двое. У Самсонова было преимущество – у него большой багаж работы в аппарате главы, поэтому его и поддержали: 35 присутствующих депутатов думы (трое из 38-и отсутствовали по болезни) проголосовали за его кандидатуру.

СПРАВКА «КП»

Родился 25 июля 1960 года в хуторе Нижние Черни Котельниковского района Волгоградской области. Окончил Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства, а затем волгоградский сельзозинститут.

Трудовую карьеру начинал с мастера-наладчика в колхозе, работал шофёром в тресте «Дорколхозстрой», затем старшим инженером, далее директором совхоза «Гремяченский».

С 1994 по 1996 - директор филиала Волгоградской Агропромышленной финансовой корпорации. С 1986 по 1997 - заместитель директора ОАО «Камышинская районная агропромышленная компания». С 1997 по 2000 возглавляет управление сельского хозяйства администрации Камышинского района. С 2000 по 2001 работает в должности заместителя главы администрации Камышинского района по сельскому хозяйству. С 2001 по 2005 - исполнительный директор СКПК «Камышинский». С 2005 по настоящее время работал в должности первого заместителя главы администрации Камышинского муниципального района. Имеет награды:медали «За боевые заслуги»; «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа»; «70 лет Вооруженных сил СССР».