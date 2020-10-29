Под Волгоградом при расчистке ерика Каширин «испарились» 15 миллионов рублей

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор директору стройфирмы и его подчиненному, которые при расчистке ерика Каширин нарушили несколько уголовных статей. За злоупотребление полномочиями и пособничестве в этом, а также за ущерб, нанесенный природе, первый получил 3 года условно, второй – 1,6 года также условно.

Из материалов дела следует, что облкомприроды заключил с фирмой договор, согласно которому за 38,6 миллионов компания была обязана расчистить ерик Каширин и его протоки.

- Ряд предусмотренных контрактной документацией работ стоимостью более 15 миллионов рублей фактически не выполнены, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Более того, рабочие складировали грунт на землю, которая является особо охраняемой, чем нанесли ущерб природе более чем на 160 миллионов рублей. Оба свою вину в причастности к преступления отрицали.

Уголовное дело расследовали сотрудники областного УФСБ и УЭБиПК.