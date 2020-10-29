Волгоградку оштрафовали на 20 тысяч за пост в соцсетях

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал на 20 тысяч рублей Марию Худоярову, которая выложила в социальных сетях, а именно в одной из групп Вконтакте, где она была администратором, пост с призывом к участию в несанкционированных митингах.

- Митинги были в поддержку жителей Хабаровска, несогласных с отставкой губернатора региона, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области

Волгоградка не думала, что обычная публикация, которая распространилась в сети, повлечет за собой судебные разбирательства. Однако ее сумели привлечь к ответственности по административному кодексу. Решение еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать. Отметим, что сегодня публикации на страничках сообществ, у которого много подписчиков, могут сыграть злую шутку с их авторами: за любые призывы к несогласованным акциям и митингам караются по закону.