Волгоградцы сдают экзамены на права и получают номера на авто в порядке «живой очереди»

Пока Госуслуги "упали", без очередей в ГИБДД не обойтись Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не первую неделю волгоградцы выстраиваются в длинные очереди в регистрационно-экзаменационных подразделениях. Сдать экзамены на водительские права, как и обмен старых на новые, без нервотрепки не получается. Получить номера на машину тоже испытание. Дело в том, что «упал» сайт Госуслуг. Записаться невозможно. А если и получается, то по своему времени пройти не получается. Приходится ждать. В Главном управлении МВД России по Волгоградской области рассказали «Комсомолке», что из-за сбоев работы портала Госуслуг в территориальных регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД граждане принимаются в порядке «живой очереди». Также можно воспользоваться терминалами для получения талончика. Но в итоге все посетители образуют одну очередь.

Так что нужно запасаться терпением и временем, чтобы отстоять очередь перед ГИБДД. И не надо забывать спросить «Кто последний?».

В МВД добавили, что прием ведется до последнего заявителя. И при «живой очереди» соблюдаются все меры против распространения коронавируса – посетители должны быть в масках, перчатках и не толпиться друг с другом без социальной дистанции.