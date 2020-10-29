В центре Волгограда уничтожат злостного вредителя деревьев

Деревья в центре Волгограда надо срочно лечить, иначе вредитель расползется по всему городу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В середине октября в соцсетях появились жалобы волгоградцев на неизвестную слизь, которая якобы сыплется с деревьев. Мол, вся аллея покрыта липким слоем, да и сами деревья на глазах портятся. В частности жаловались на аллею по улице Чуйкова. На жалобу тут же отреагировали сотрудники «Центра защиты леса Волгоградской области». Они прибыли на место и взяли пробы слизи с деревьев на анализ. Оказалось, что на ясенях, действительно, завелся очень опасный вредитель. Лесозащитники уже бьют тревогу: деревья надо срочно спасать.

- Мы провели обследование ясеней по аллее на улице маршала Чуйкова и улице Краснознаменской, и установили, что деревья усыхают и гибнут из-за того, что стволы их повреждены ясеневой изумрудной узкотелой златкой, - рассказывают «КП-Волгоград» в ФБУ «Рослесозащита». – Под корой дерева невооруженным глазом уже видны ходы личинок, а также отверстия выхода жуков.

Эксперты из «Центра защиты леса» уже направили письмо в адрес Департамента городского хозяйства Волгограда, в котором настаивают принять срочные меры для ликвидации очагов вредителя. Говорят, если его сейчас не остановить, эта златка распространится по всему Волгограду.