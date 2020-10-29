Волгоград, Волжский и Камышин во власти коронавируса

По-прежнему больше заболевших среди волгоградцев старшего возраста Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи коронавируса 29 октября зафиксированы только в десяти городах и районах Волгоградской области. Это в два раза меньше, чем вчера. Однако в четверг в некоторых населенных пунктах большие очаги заболевания. Продолжает быть антилидером Волгоград. В областном центре положительные тесты у 107 человек. Не ослабевает коронавирус в Волжском, сегодня там 31 заболевший. Крупным очагом стал Камышинский район – плюс 29 новых случаев, а вчера было 9.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 29 октября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Жирновском районе коронавирус 29 октября подтвердился у восьми жителей. 7 заболевших в Кумылженском районе, в Среднеахтубинском – 6. По 3 пациента узнали о положительных тестах в Ленинском и Николаевском районах. В Котельниковском и Фроловском районах по 1 жителю подхватили опасный вирус.

Продолжают массово заболевать возрастные волгоградцы. За сутки 69 жителей области заразились в возрасте от 50 до 64 лет. 61 заболевшему от 30 до 49 лет, еще 37 человек с положительными тестами старше 65-ти. Но заболевают и дети с молодежью. Коронавирус подтвердился у дошколят 1-6 лет. Ковид выявлен у девяти детей 7-14 лет и шести подростков 15-17 лет. В возрасте от 18 до 29 лет - 12 новых заболевших COVID-19.