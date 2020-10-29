Ковид унес жизнь еще одной волгоградки

Фото администрации ВО.

К 29 октября в Волгоградской области от осложнений, вызваннх коронавирусом умерли уже 199 человек. И это лишь те, кому смертельный диагноз COVID-19 подтвердили официально. Обычно от момента смерти до попадания в летальный список проходит полтора месяца. Так что в реальности число жертв ковида уже гораздо больше двухсот. Ну а 199-й в этом списке сегодня стала 63-летняя жительница Городищенского района Волгограда.

- Женщина не стала обращаться за медпомощью, когда почувствовала первые признаки недомогания. Только на пятые сутки вызвала врача. Ее в срочном порядке госпитализировали в волгградский госпиталь ветеранов. Когда пациентка поступила в больницу, у нее уже была тяжелая форма двухстороннего воспаления легких. К тому же женщина страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось, - сообщают «КП-Волгоград» подробности случившегося в региональном оперативном штабе.