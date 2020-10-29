Оценивали общение с жителями и умение выступать на публике: волгоградский депутат стал одним из лидеров России

Алексей Волоцков. Фото: Волгоградская областная Дума.

Целый год конкурсанты проекта «Лидеры России. Политика» проходили испытания и боролись за победу, и в том числе возможность выиграть обучение по образовательной программе развития общественно-политических лидеров. Из 34 тысяч человек в конкурсе, который инициировал президент Владимир Путин, выбрали 49 человек со всей страны. Они весь год доказывали, что их можно называть лидерами. Среди них два волгоградца - областной парламентарий Алексей Волоцков и депутат гордумы, предприниматель Руслан Морозов (его завод изготовил для Волгограда остановки, которые жители прозвали «пивными баклашками).

- Было много тестов на знание истории, обществознания, политик, определяли лидерский потенциал у участников. Финал проходил в течение четырех дней в Москве, - рассказал Алексей Волоцков в разговоре с корреспондентом «Комсомолки»

На решающем этапе от конкурсантов требовалось показать себя с лучшей стороны именно в политической сфере: как нужно правильно общаться с жителями, какие особенности у организации выборного процесса и публичных выступлений. Оценки выставляли как эксперты, так и сами финалисты – они не стеснялись хвалить или критиковать друг друга. Всего победителями конкурса были признаны 49 человек со всей страны. Это не только представители власти, но и педагоги, предприниматели, журналисты (политическим лидером России стал и гендиректор радио «Комсомольская правда» Роман Карманов). В принципе, участвовать мог каждый, кто уверен в своих лидерских качествах. Ведь цель конкурса - выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Но политический опыт все равно давал определенные преимущества.

- У меня был настрой на победу, - признается Алексей Волоцков. - Все-таки сфера мне знакома. Тем участникам конкурса, кто не имел общественно-политический опыт, было сложнее. А я хотел воспользоваться своими знаниями, они и помогли выиграть. Победа дает возможность пройти обучение в образовательном центре «Сенеж», - говорит Алексей Волоцков. – В течение года будут определены модули, по которым пройдут практические и теоретические занятия, встречи с людьми, которые имеют опыт в политической сфере. Также победителям «Лидеров России» персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны. У меня будет Павел Крашенинников, депутат Государственной Думы.

Чтобы быть лидером мнения, ни в коем случае нельзя тянуть одеяло на себя. Алексей Волоцков отметил, что главное – коллективная деятельность, умение идти на уступки и компромиссы.