В ТЦ Волгограда прикрыли магазин с немаркированным товаром на 9,5 миллионов рублей

На складе нашли целые мешки с товаром неизвестного происхождения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники УЭБиПК волгоградского Главка обнаружили в одном из ТЦ на улице Исторической в Дзержинском районе Волгограда магазин с немаркированной одеждой и другими товарами общей стоимостью 9,5 миллионов рублей. 40-летний владелец из Городища не смог пояснить, почему и где закупал товары неизвестного происхождения. Однако это не снимает с него ответственность.

Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

- Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Правоохранители расследуют преступление: предстоит выяснить, где владелец магазина покупал товар, установить всех причастных к этому лиц.