Волгоградские волонтеры показали, как «Доктор Пес» будет работать с особенными детьми

С 1 декабря 2020 года волгоградский приют «Дино» запускает уникальный проект в рамках президентского граната – «Доктор Пес». В специально оборудованной сенсорной комнате собаки вместе со специалистами-реаниматологами начнут работу с детьми-инвалидами. Пока идет первый набор, животные-терапевты тренируются и проходят заключительные тестирования.

- Из нескольких десятков питомцев «Дино» отобрали всего пять. В настоящее время идёт монтаж сенсорной комнаты для данного проекта. Попадая в нее, дети оказываются в сказке, а, значит, и доктор в сказке необычный - это «Доктор Пес», - рассказали «КП-Волгоград» в приюте.

Отметим, что данная организация, благодаря активной позиции основателя Анжелы Макаровой, заручилась господдержкой. Волонтеры не только помогают снизить число бездомных собак, но и помогают особенным детям с помощью инклюзивного конного театра «Летать без крыльев» и нового проекта «Доктор Пес».