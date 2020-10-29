В Волгограде участок улицы Космонавтов расширят до четырех полос

В Дзержинском районе Волгограда на улице Космонавтов в границах от дома №56 по улице 51-ой Гвардейской до Третьей Продольной расширят дорогу до четырех полос. Общая ширина новой проезжей части составит 15 метров. Проект решили вынести на общественные обсуждения, потому что он требует межевания территории. В роли заказчика - «ИСК «Волгострой», который строил ЖК «Бейкер стрит».

Предполагается, что длина дороги будет около километра, а ширина одной полосы займет 3,5 метра. Для этого придется занять часть земли, которая свободна от застройки. Также появятся тротуары шириной два метра, благоустроят и прилегающую территорию.

- Новый объект позволит решить вопрос транспортной доступности активно развивающегося микрорайона. В частности, новая дорога пройдет рядом с участком на улице Шекснинской, где планируется строительство современной школы на тысячу мест, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.