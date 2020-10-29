Пожилой пешеход под Волгоградом нарушил правила и погиб под колесами машины

Последствия аварии в Дубовском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Смертность на магистралях Волгоградской области не снижается. Участники дорожного движения пренебрегают правилами, что приводит к непоправимым последствиям. Накануне, 28 октября, в Среднеахтубинском районе 73-летний мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте. А было уже темное время суток, 20.40. И тут ехал 36-летний водитель за рулем «Нивы», который не заметил человека. Автомобиль сбил пожилого мужчину. Происшествие произошло на трассе «Средняя Ахтуба – Краснослободск – Волгоград». Нарушивший правила перехода дороги пенсионер скончался на месте.

Ранним утром 28 октября на магистрали «Сызрань - Саратов – Волгоград» в Дубовском районе 31-летний мужчина за рулем «УАЗ-3909» допустил оплошность в управлении. Машину повело, и она оказалась в кювете. В итоге «буханка» опрокинулась на крышу. В ДТП пострадали 13-летняя девочка, а также 35-летние мужчина и женщина пассажиры. Скорая увезла их в больницу.

В Дзержинском районе Волгограда в среду произошла авария с участием жителей Ростовской области. 37-летний мужчина на «ВАЗ-2104» ехал по улице имени Римского-Корсакова и каким-то образом не увидел припаркованный автомобиль «Toyota RAV4» его 36-летней землячки. Ростовчанка получила травмы и была госпитализирована.