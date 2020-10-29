Заезд во двор без проблем: на Тракторном подрядчик ремонтирует внутриквартальную дорогу

На улице Патриса Лумумбы дорожные бригады укладывают выравнивающий слой асфальта Фото: Мария ЛЕНЦ

Заезжать на автомобиле в незнакомый двор для водителей – проверка на внимательность. Дороги в жилых кварталах в ямах и ухабах. Поэтому автомобилистам приходится двигаться аккуратно и на низкой скорости, чтобы не повредить днище машины и не проколоть колеса. Такой убитой дорогой была улица Патриса Лумумбы в Тракторозаводском районе. Наконец-то за нее взялись рабочие. Подрядчик приступил на внутридворовом участке к обновлению асфальта. Основание объекта укрепили щебнем, а сейчас строители укладывают выравнивающий слой асфальта. В ремонте дороги задействованы не только рабочие, но и спецтехника - асфальтоукладчик, три катка, гудронатор и машины для подвоза материалов. Бригады меняют не только асфальт, но уже обновили бордюр.

Отметим, улица Патриса Лумумбы обеспечивает выезд из плотной жилой застройки на вторую продольную. Десятилетиями дорогу никто не восстанавливал.