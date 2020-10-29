Под Волгоградом в ДТП погибла 14-летняя школьница

Машина перевернулась на трассе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия произошла 28 октября в Старополтавском районе: как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в опрокинувшейся на трассе «Дэу Нескии» погибла 14-летняя школьница. Ее 17-летняя подруга попала в больницу. Как оказалось, девочки в ту ночь отдыхали с мужчинами, затем решили прокатиться из села Кано в Палласовску.

За рулем находился 29-летний владелец автомобиля. Он-то и потерял управление над транспортом. Правда, впоследствии подговорил 25-летнего товарища взять вину на себя. Но сотрудники СУ СКР по Волгоградской области докопались до истины.

- В настоящее время в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело за «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского следкома.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Виновник смертельной аварии дает показания.