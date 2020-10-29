Закончилась солярка: под Волгоградом инспекторы помогли водителю из Пензы

На днях на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» инспекторы ГИБДД обнаружили грузовик, водитель которого рассказал, что транспорт заглох – кончилась солярка. Была поздняя ночь, температура на улице близилась к нулю, 34-летний мужчина рисковал замерзнуть. Дальнобойщик пояснил, что ехал из Пензы за грузом в Краснодар, а его коллеги не отвечали по рации, поэтому помощи ждать было неоткуда.

- Сотрудники отдельного батальона ДПС нашли емкость для дизельного топлива и вместе с мужчиной на патрульной автомашине отправились за несколько километров к ближайшей заправке. Полицейские помогли водителю завести автомашину, и он продолжил свой путь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Позже мужчина отблагодарил старшего лейтенанта полиции Андрея Сергеева и лейтенанта полиции Евгения Агеева.