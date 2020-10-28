В Волгограде коллегия судей решит судьбу федерального судьи Добрыниной

30 октября 2020 года в Волгоградском областном суде служители Фемиды решат судьбу карьеры председателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлии Добрыниной. После многочисленных публикаций в СМИ о том, что Добрынина могла получить многомиллионную взятку за обещание освободить авторитета Владимира Зубкова, который проходит по делу о «поджоге дома губернатора», коллегия судей рассмотрит и решит, была ли нарушена судейская этика.

- На заседании квалификационная комиссия судей Волгоградской области озвучит окончательные результаты заключения, - рассказали «КП-Волгоград» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Возможно, комиссия не найдет никаких нарушений, возможно и серьезное дисциплинарное взыскание: начиная от выговора и заканчивая прекращением полномочий и лишением мантии судьи.