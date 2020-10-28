В Урюпинске сдают в аренду лесную зону для туризма

До 1 декабря любой желающий может принять участие в аукционе от комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: в аренду для рекреационной деятельности сдается почти два гектара земли в Урюпинском районе.

Здесь можно построить турбазу или физкультурно-оздоровительный комплекс, создать рекреационную зону для туризма. Участок хороший, с лесными насаждениями, а это всегда свежий воздух и в целом экология. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме. 7 декабря в 7 вечера выберут победителя аукциона через электронную площадку РТС-тендер.

- С правилами проведения, условиями участия и подробной информацией о предоставляемых в аренду участках можно ознакомиться на официальном сайте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомрироды.

Дополнительные телефоны для связи: 8 (8442) 30-89-80 (комитет), 8 (84442) 3-67-01 (Урюпинское лесничество).