Храм и три района Волгограда останутся без света 29 октября

29 октября электроэнергии не будет у жителей Тракторозаводского, Красноармейского и Центрального районов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Энергетики продолжают проводить ремонт и профилактику на оборудовании и линиях. Очередной план работ запланирован на 29 октября, что потребует отключение света для ряда улиц Волгограда. В городе-герое в четверг без электричества в дневные часы останутся жители трех районов – Центрального, Тракторозаводского и Красноармейского. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ресурсоснабжающей организации «Россети Юг - Волгоград».

В Центральном районе свет будет отключен в нескольких домах на улице Пархоменко. С 9.00 до 17.00 энергетики обесточат многоэтажные здания №29, 31, 33, 35. Также весь день без электричества останется Храм преподобного Сергия Радонежского, который находится по адресу Пархоменко, 1.

В Красноармейском районе не смогут использовать электроприборы жители домов №4 и 6 на улице Арсеньева. Там электроснабжение будет отключено с 9.00 до 17.00.

В Тракторозаводском районе 29 октября без света останутся частный сектор и многоэтажки. С 13.30 до 17.00 электроэнергии не будет на улице Щепкина, 23, 25, 26, 26а, 26б; улице Могилевича, 12-48 (четная сторона), 27-43 (нечетная сторона), 41а; переулке Памирском, 2, 9, 11; переулке Ногина, 18, 15-23 (нечетная сторона), 24; улице Янтарной, 47, 49. С 9.00 до 12.00 ресурсоснабжающая компания отключит электричество на улице Дегтярева, 17, 21, 23, улице Дзержинского, 16, 18, 20, 22; улице Шурухина, 32.