Если в поликлинике не берут трубки: заработала горячая линия для заболевших коронавирусом волгоградцев

Колл-центр разгрузит число звонков, обрушившихся от заболевших волгоградцев
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Телефон занят или просто никто не берет трубки. Многие волгоградцы уже отчаиваются, что нет никакой возможности дозвониться в поликлинику. А ведь люди набирают номера медучреждений не потому, что просто хотят пообщаться. У них поднялась температура, проявляются другие признаки коронавируса или ОРВИ. И идти в таком состоянии в поликлинику – не лучшее решение. Ведь там можно часами простоять в очередях и заразить окружающих. В регионе заработал колл-центр для пациентов, которые не могут дозвониться в поликлинику. По горячей линии можно вызвать врача на дом, обратиться по вопросам выписки рецептов или сдачи анализов. Для каждого района Волгограда, а также для города Волжский предусмотрены отдельные номера телефонов.
Тракторозаводский район - 32-62-31
Краснооктябрьский район - 32-62-33
Дзержинский район - 32-62-34
Центральный район - 32-62-35
Ворошиловский район - 32-62-36
Советский район - 32-62-37
Кировский район - 32-62-38
Красноармейский район - 32-62-39
Волжский район - 32-62-30
Эти телефоны уже начали свою работу. Звонки принимаются в будние дни с 8.00 до 18.00, в выходные дни с 8.00 до 14.00, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Волонтеры колл-центра принимают звонки и направляют в поликлинику данные обратившегося. Далее уже сотрудники лечебного учреждения должны связаться с пациентами.