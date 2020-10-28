Если в поликлинике не берут трубки: заработала горячая линия для заболевших коронавирусом волгоградцев

Колл-центр разгрузит число звонков, обрушившихся от заболевших волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефон занят или просто никто не берет трубки. Многие волгоградцы уже отчаиваются, что нет никакой возможности дозвониться в поликлинику. А ведь люди набирают номера медучреждений не потому, что просто хотят пообщаться. У них поднялась температура, проявляются другие признаки коронавируса или ОРВИ. И идти в таком состоянии в поликлинику – не лучшее решение. Ведь там можно часами простоять в очередях и заразить окружающих. В регионе заработал колл-центр для пациентов, которые не могут дозвониться в поликлинику. По горячей линии можно вызвать врача на дом, обратиться по вопросам выписки рецептов или сдачи анализов. Для каждого района Волгограда, а также для города Волжский предусмотрены отдельные номера телефонов.

Тракторозаводский район - 32-62-31

Краснооктябрьский район - 32-62-33

Дзержинский район - 32-62-34

Центральный район - 32-62-35

Ворошиловский район - 32-62-36

Советский район - 32-62-37

Кировский район - 32-62-38

Красноармейский район - 32-62-39

Волжский район - 32-62-30

Эти телефоны уже начали свою работу. Звонки принимаются в будние дни с 8.00 до 18.00, в выходные дни с 8.00 до 14.00, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Волонтеры колл-центра принимают звонки и направляют в поликлинику данные обратившегося. Далее уже сотрудники лечебного учреждения должны связаться с пациентами.