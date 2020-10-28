Волгоградец бросил окурок с балкона и случайно сжег дерево

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Случайность может обернуться серьезными последствиями. Как знать, чем могло закончиться это происшествие, если бы вовремя не подоспели пожарные. 28 октября в 14.30 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в одном из дворов города на проспекте Ленина. Пламенем было охвачено дерево. Прибывшие на место происшествия расчеты 3-ей пожарно-спасательной части быстро потушили огонь, не дав ему перекинуться на другие растения и жилые дома. А причиной пожара, скорее всего, стал окурок, брошенный с балкона, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнем при курении часто приводит к пожарам.

- Курильщики, особенно в нетрезвом состоянии, халатно относятся к пожарной безопасности, поэтому курение в квартире, в доме, в собственной постели рано или поздно приводит к печальным последствиям, - рассказали в региональном МЧС.

На прошлой неделе мужчина погиб в своей квартире на улице Бакинской, устроив пожар из-за непотушенной сигареты.