В Волгоградской области мужчина попал в больницу с травмой головы, а умер от коронавируса

Жертвы ковида проживали во Фроловском районе и Волжском Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области число подтвержденных летальных случаев от коронавируса к среде достигло 198. 28 октября оперативный штаб сообщил о двух новых жертвах пандемии. Коронавирус стал причиной смерти 42-летнего жителя Фроловского района. Правда, изначально он оказался в больнице с повреждением головы. Скорая помощь доставила молодого мужчину в Михайловскую ЦРБ в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. В стационаре врачи выявили у него коронавирус с двусторонней пневмонией и перевели в инфекционное отделение. Однако спасти мужчину не удалось.

Еще одной жертвой коронавируса стала 84-летняя жительница Волжского. Женщина попала в Волгоградскую областную больницу № 1 в тяжелом состоянии, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Только не уточняется, пенсионерка сама тянула с обращением к медикам, или ее игнорировали в поликлинике и в «скорой». В стационаре врачам спасти волжанку не удалось. У нее были заболевания сердечно-сосудистой системы.