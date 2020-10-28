Ковид бушует: Волгоград плюс 97, Волжский – плюс 41

Заболевших все больше с каждым днем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб: за минувшие сутки, к 28 октября, диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 198-ми жителей из 20-ти районов и городов Волгоградской области. Больше всего заболевших – в Волгограде. Сегодня здесь добавилось в статистику 97 человек. На второе место опять вышел Волжский – плюс 41 случай за сутки. Третьим стал Камышинский район – плюс 9 пациентов за сутки.

В остальных 17-ти районах зафиксировано по 1-8 новым случаям. Восемь – в Среднеахтубинском районе, по семь – в Городищенском и Быковском, шесть в Ленинском. В остальных районах цифры незначительные: в Нехаевском, Жирновском, Алексеевском и Палласовском – по три подтвержденных диагноза COVID-19, в Николаевском и Свнтлоярском – по два случая. В остальных – по одному, в этот список попали Октябрьский, Дубовский, Урюпинский, Кумылженский, Киквидзенский, Даниловский и город Михайловка.

В числе новых ковидных пациентов 22 ребенка: три младенца до года, двое детсадовцев и 17 школьников. И по-прежнему много пожилых опасных пациентов (42 человека), хотя власти почти запретили им выходить из дома и призывают максимально беречь себя. Пока не помогает.