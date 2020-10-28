Катались с ухажерами: под Волгоградом в ДТП погибла 14-летняя девочка

Фото из архива КП.

Этой ночью, с 27 на 28 октября, по дороге на Палласовку Волгоградской области произошла трагедия. В ДТП угодила машина с молодежью: трое с синяками и ушибами, а 14-летняя девочка разбилась насмерть.

Школьница проживала в селе Кано Старополтавского района. Ей было всего 14 лет, но она, как и многие в ее возрасте, хотела казаться взрослой. Поэтому, вопреки запретам, отправилась ночью кататься со старшими друзьями – подружка из местных, и два молодых человека, которые приехали к ним из города Ахтубинска Астраханской области. Компания решила отправиться из села Кано в Палласовку на машине одного из ухажеров. По пути парень не справился с управлением, и автомобиль перевернулся в кювет.

- От полученных травм школьница скончалась. Остальные пассажиры и водитель получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователи Палласовского райотдела СУ СК по региону организовали проверку по факту смертельного ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. – В помощь районным следователям направлены следователи-криминалисты областного управления ведомства. Виновных ищут. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.