Придется жить несладко: в Волгоградской области резко подорожал сахар

С 19 по 26 октября подорожал не только сахар, но и другие продукты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградцы вряд ли уже удивляются изменению цен на продукты питания. В магазинах постоянно что-то дорожает. Приходится выбирать, без чего пока можно обойтись. Похоже, роскошью для покупателей становится сахар-песок. Его цена за неделю подскочила на 7,16%, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате. В среднем за килограмм теперь придется отдать 47 рублей 29 копеек. Но сахар – не единственный продукт, который подорожал к 26 октября по сравнению с ценами недельной давности. На 3% подорожали яйца – десяток стоит почти 54 с половиной рублей. продолжают стремительно дорожать огурцы. За неделю их цена за килограмм увеличилась на 7,9% - до 64,5 рублей. Примерно на 2% подорожали другие овощи - помидоры, лук, морковь, картофель.

И все-таки в магазинах и на рынках можно найти продукты, чья цена стала немного меньше. Килограмм свинины подешевел на 1,2%. Средняя цена составляет 277 рублей. На 2% выгодней стала колбаса. Почти на 3,5% снизилась стоимость творога – до 297 рублей за килограмм.