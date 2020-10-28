В больницу №15 Волгограда купят еще аппарат КТ, и сдадут после ремонта два этажа

Фото администрации ВО.

Коронавирус бушует, медучреждений не хватает, поэтому сегодня, 28 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров наведался в больницу №15 Красноармейского района Волгограда, чтобы убедиться, что ремонт закончат вовремя. Напомним, сейчас здесь полностью обновляют два этажа – третий и четвертый. Приводят в порядок хирургический блок, отделение медосмотров, дневной стационар и отделение амбулаторной медпомощи. Закончить ремонт должны к концу 2020 года. Но подрядчик срывает сроки сдачи.

«К концу года в полном объеме будет работать и поликлиника, и приемное отделение», - категорично заявил глава региона, дав понять подчиненным и подрядчику, что не потерпит срыва сроков.

Губернатор уже планирует в 2021 году капитально отремонтировать еще одно здание больницы №15 – корпус №7.

- Проект уже готовят, в конце следующего года планируем отыграть конкурс и приступить к строительно-монтажным работам, - делится планами Бочаров.

Кроме того, надо еще привести в порядок территорию вокруг больницы. Благодаря тому, что земли у 15-й наконец-то вернули в муниципальную собственность, территорию между медучреждением и музеем-заповедником «Старая Сарепта» смогут благоустроить в рамках проект по формированию комфортного пространства в городе.

А еще Бочаров пообещал новый компьютерный томограф в больницу №15. Два здесь уже имеется, но так как на базе больницы развернут ковидный госпиталь, нагрузка на оборудование колоссальная.

- Мы понимаем, что нам надо наращивать мощности лечебных заведений. Ситуация с коронавирусом остается сложной и напряженной. Поэтому мы развертываем еще тысячу коек, и к концу ноября их будет уже 9 тысяч в регионе, - подчеркнул Андрей Бочаров.