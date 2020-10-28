Не заплатил 49 миллионов налогов: волгоградская прокуратура добилась ужесточения приговора предпринимателю

Осужденный вину не признал Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Волгоградской области добилась ужесточения приговора предпринимателю, который решил обманным путем избежать налогов. Директор ООО «Заготзерно» Валерий Синельников за три квартала 2012 и 2013 годов уклонился от налогообложения. Предприниматель включил в декларации ложные сведения о закупке зерна у трех компаний, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность. Организация подсудимого не заплатила налогов на сумму 48,8 миллионов рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

19 августа 2020 года Михайловский районный суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном порядке. 28 октября Волгоградский областной суд осудил коммерсанта на три года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Осужденный, который не признал вины, был взят под стражу. Приговор обжалованию не подлежит.