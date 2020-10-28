Машинист, фармацевт, пенсионерка: за сутки волгоградцы отдали аферистам 1,2 миллиона рублей

Фото из архива КП.

Количество интернет-мошенничеств растет с геометрической прогрессии. Ежедневно волгоградцы попадаются на удочку лжебанкиров и телефонных аферистов. Вот за минувшие сутки наши земляки отдали мошенникам более 1,2 миллиона рублей. Причем отдали сами: либо перевели на указанный им по телефону счет, либо сообщили персональные данные карты. Больше всех вчера потеряла 70-летняя женщина из Николаевского района. Она поверила незнакомцу, который представился работником фармацевтической интернет-компании и заявил, что волгоградке положена компенсация за купленные ранее лекарства-подделки. Аферист убедил пенсионерку, что надо заплатить комиссию в сумме 403 тысячи рублей. Женщина и перевела все, что у нее было.

37-летняя жительница Тракторозаводского района Волгограда продиктовала номер карты и цифры из СМС-сообщения мошеннику, который напугал ее тем, что якобы карту взламывают и надо защитить средства. «Защитила» так, что потеряла 200 тысяч. Также отдал 350 тысяч рублей 40-летний машинист из Красноармейского района и 300 тысяч фармацевт из Котельниковского района.

- Уважаемые граждане! Не переводите деньги незнакомцам, перепроверяйте информацию. Не дайте мошенникам себя обмануть, - еще раз призывают волгоградцев в ГУ МВД по региону.