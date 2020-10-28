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Общество

В Волгограде подрядчик за 20 миллионов обустроит пешеходную зону между ДК Тракторозаводского района и жилыми домами

На улице Дзержинского старый асфальт заменят тротуарной плиткой
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Подрядчик обновит территорию на площади более шести тысяч квадратных метров

Подрядчик обновит территорию на площади более шести тысяч квадратных метров

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Тракторозаводском районе Волгограда продолжает продолжится благоустройство улицы Дзержинского. У дворца культуры района уже часть территории не узнать: вдоль улицы Шурухина появился оркестр фонарей, реконструирован фонтан. Теперь в плане обновление пешеходной части между ДК и домом №24 на улице Дзержинского. Мэрия объявила аукцион на выполнение работ по обновлению участка, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. Будущему подрядчику предстоит заменить испорченный асфальт на тротуарную плитку, проложить поливочный водопровод и озеленить территорию в 2,3 тысячи квадратных метров. Также компания должна установить скамейки и фонари. Согласно данным на сайте Госзакупок, работы оценены в 20 миллионов 3 тысячи рублей.

Обновление территории между ДК Тракторозаводского района и домом №24 по улице Дзержинского стане очередным этапом реконструкции прогулочной зоны до проспекта Ленина. Она была построена около 50 лет назад и с тех пор не обновлялась. Рабочие уже благоустроили территорию на площади 17 тысяч квадратных метров. В будущем власти планируют объединить улицу Дзержинского со спортивным кластером. Его хотят создать на базе стадиона «Трактор».