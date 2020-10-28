В музее Волгограда на Хэллоуин покажут редкие фото с аномальными явлениями

Хэллоуин считается одним из самых веселых и ярких праздников, но в то же время самым загадочным и мистическим. В западной Европе и Америке любят в этот день рассказывать страшные истории, которые, говорят, происходили именно в этот день. В волгоградском музее «Старая Сарепта» тоже много случалось мистических историй. Некоторые необычные явления даже попали на фото. Именно эти уникальные и редкие фотографии с аномальными явлениями, которые были запечатлены в разное время на территории музейного комплекса, и покажут волгоградцам в ходе новой выставки. Открывается эта выставка 31 октября в 14.00.

Экскурсионная программа так и называется - «Хэллоуин в «Старой Сарепте».

Кроме того, гостей праздника экскурсоводы проведут в таинственные подземелья XVIII века, где при свечах расскажут мистические легенды, связанные со «Старой Сарептой». В конце вас ждет еще одна уникальная экспозиция от Государственного музея истории религии – посвящена она спиритизму.

А чтобы этот Хэллоуин запомнился вам надолго, сможете сделать на память фотографии в страшно красивой фотозоне.

- Приходите на экскурсию в своём костюме, делайте у нас красочное фото, выкладывайте в соцсетях и становитесь участником фотоконкурса. За лучший образ и костюм также предусмотрен подарок от музея, - добавляют в пресс-службе «Старой Сарепты».

Но помните: посетить данную выставку можно только по предварительной записи. Телефоны для записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.