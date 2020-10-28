На пульсе событий: Россети переходят с абонентами в режим онлайн

Коронавирус заставил многие учреждения и организации перейти в дистанционный режим работы. Коснулось это и компании «Россети-Юг». Держа руку на пульсе событий, сотрудников центров обслуживания потребителей оперативно перевели на удалённый режим работы, а потребителей – в онлайн-сервисы. Эти сервисы действовали и ранее, но в этом году стали особенно востребованы. Так, по данным энергетической компании за 9 месяцев текущего года (с января по сентябрь 2020-го) количество обращений в «Россети Юг» через дистанционные сервисы за 9 месяцев 2020 года возросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Всего с января по октябрь текущего года в электросетевую компанию поступило 154,7 тысяч обращений. Из них более 81 тысяч (52,3%) – дистанционно: через онлайн-сервисы, контакт-центр, мессенджеры в социальных сетях, - добавляют в компании «Россети-Юг».

Чаще всего онлайн-сервисами пользуются потребители Ростовской области (54 тысячи обращений) и Астраханской области (16,2 тысячи обращений). Волгоградская область тоже не отстает: за год волгоградцы еаправили в компанию 8,2 тысяч электронных обращений.

- Основная масса заявок связана с технологическим присоединением к электрическим сетям - 42,1 % от общего числа обращений. 20% - это вопросы, связанные с энергосбережением и предоставлением дополнительных услуг, - отмечают в электросетевой компании.

И напоминают, что связаться с энергетиками группы компаний можно:

- через Единый портал электросетевых услуг «портал-тп.рф»,

- через онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф,

- через интернет-приемную или по единому номеру горячей линии 8 800 220 0 220.

А еще на сайте компании есть такое понятие, как Skype-консультация, где можно записаться по вопросам техприсоединения, подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях электроэнергии, подать заявку на проведение урока электробезопасности в школах (онлайн).