Реаниматологу волгоградской неотложки ищут антиковидную плазму

Фото с сайта ГБУЗ «КССМП».

Еще одного волгоградского медика коронавирус уложил на больничную койку. В больницу №4 попал врач-реаниматолог волгоградской «скорой помощи» Игорь Телепин. Всю жизнь он спасал людей, а сегодня помощь требуется ему.

«Очень прошу помочь нашему коллеге Игорю Телепину! Ему нужна кровь переболевшего COVID-19. У него группа крови – первая отрицательная. Сдать можно на Голубинской, 9-а с пометкой «больница 4». «Прошу, не оставайтесь равнодушными! Прошу максимальный репост», - такой призыв о помощи коллеги врача запустили в социальных сетях.

«Это замечательный человек и грамотный врач. Он спас много людей! Поможем ему, чтобы он смог поправиться! Нас, медиков, осталось и так мало в строю на данный момент! Надеемся на Вашу помощь!» - добавляют коллеги.

Игорю Телепину всего 53 года. Он окончил Волгоградский медуниверситет по специальности «Лечебное дело». Имеет высшую квалификацию врача-реаниматолога. Является заместителем главного врача по контролю качества медицинской помощи и клинико-экспертной работе ГБУЗ «КССМП».