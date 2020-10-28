За день в Волгоградской области в авариях пострадали два ребенка

Разбитый "ВАЗ-21074", по вине которого пострадали два человека в Калачевском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Что ни день, то новые дорожные происшествия в Волгоградской области. И, к сожалению, не обходится без пострадавших, в том числе среди детей. В Волгограде 27 октября около 12.00 под машину попал юный пешеход. В Тракторозаводском районе на улице Ополченской 65-летний водитель, управляя «ВАЗ-2115», хотел проскочить на пешеходном переходе. Однако мужчина не обратил внимание, что дорогу в положенном месте переходит 7-летний мальчик и наехал на него, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Школьник с травмами был доставлен в больницу.

Пострадал ребенок и в аварии в Калачевском районе. В 19.00 36-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21074» выехала из поселка Волгодонской на автодорогу «Октябрьский-Шебалино». Она должна была пропустить «ВАЗ-21083», который ехал по главной дороге. Однако женщина нажала на газ, что привело к столкновению автомобилей. В ДТП травмы получили 22-летний водитель «восьмерки» и его 5-летняя пассажирка. «Неотложка» увезла их в больницу.

Автомобиль является большой угрозой для пешеходов. Не каждый водитель пропустит человека. В Волжском вчера утром 63-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, где не установлен светофор. Автомобилисты должны сами понимать, что нужно притормозить. А вот 37-летний мужчина на «ВАЗ-21093» не остановился и сбил волжанку на улице Пушкина. Пешеходу потребовалась госпитализация.