В Жилгородке подрядчик восстановил дорогу в жилом массиве

Дорожники уложили асфальт на улице Гейне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подрядная организация завершила восстановление проезжей части на улице Гейне в Дзержинском районе Волгограда. Дорожные бригады уложили финишный слой асфальта. Ремонт объекта планировался в следующем году, раньше работы прошли благодаря дополнительному финансированию из федерального центра, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Строители обновили дорогу на протяжении 850 метров. Уложены два слоя асфальта. Первый имеет небольшой уклон в сторону обочин, чтобы дождевая вода и подтаявший снег стекали с дороги. Финишный слой состоит из качественной смеси, чтобы дорога за короткий срок не вернулась в прежний вид. А улицу Гейне никто не восстанавливал с начала застройки жилых домов, для автомобилистов было настоящим испытанием преодолевать этот межквартальный проезд между пятиэтажками и частным сектором.

Помимо восстановления асфальта, подрядчик на улице Гейне заменил бордюр, 15 люков. Сейчас рабочие обновляют 18 подъездных путей и примыканий, а также тротуары.