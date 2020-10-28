В ноябре пенсии некоторым волгоградцам принесут раньше срока

Первая рабочая неделя ноября в России будет короткой. А все из-за Дня народного единства, который всей страной празднуется 4 ноября. Этот день, согласно приказу Минтруда, будет нерабочим. В связи с чем оперативно корректируют свою работу все ведомства и организации, в том числе и пенсионный фонд, для которого начало месяца – это время выплаты пенсий. В ПФ уже предупредили: жители Волгоградской области, которые получают пенсии через банки с установленной датой выплаты 4 числа, получат пенчии раньше обычного – начиная с 3 ноября 2020 года.

Почтовые отделения 4 ноября также будут закрыты по всей Волгоградской области.

- Пенсии за этот день выплатят людям заранее. Основная доставка будет осуществляться 3 ноября. Из-за предстоящего праздничного дня график работы ОПС скорректирован. Точную дату, когда выплату принесут на дом, можно уточнить в своем почтовом отделении, - добавляют в региональном Пенсионном фонде.