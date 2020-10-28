В Волгограде на Нижнем Тракторном построят новые высотки

Фото из документов Волгоградской гордумы.

Жители поселка Нижний Тракторный в Волгограде, где очень много аварийных домов, часто слышали обещания, что вот-вот их ветхое жилье снесут и построят новый микрорайон. Но дальше обещаний дело не доходило. Но, похоже, все-таки нашелся инвестор, который планирует возвести здесь новые дома. Для новостроек депутаты Волгоградской гордумы уже даже изменили назначение земельных участков. Речь идет об участках по улице Тракторостроителей №21 и №33. Их переводят в зону объектов общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра.

- Благодаря внесенным изменениям, здесь смогут возвести не менее 30 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит привлечь более 4 миллиардов инвестиций. Кроме того, по соглашению властей с инвестором, не менее 4,65% общей площади построенных жилых помещений будут переданы волгоградцам, которые стоят в очереди на переселение из аварийного жилья, - добавляют в Волгоградской гордуме.