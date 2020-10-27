Ремонт дороги в Волгограде на месяц остановит движение машин рядом с кардиоцентром

Подъехать к кардиоцентру и перинатальному центру можно будет только мимо ВолГУ Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Советском районе Волгограда автомобилистам теперь внимательней придется подходить к построению маршрутов. Рядом с областным кардиоцентром и перинатальным центром №2 на машине не проехать. С 8.00 28 октября будет введен запрет на проезд по улице Маршала Воронова – от улицы Маршала Василевского до остановки общественного транспорта «Кардиологический центр». Подрядная организация будет заниматься восстановлением проезжей части на улице Маршала Воронова. Работы займут немало времени. Движение автомобилей будет остановлено до 22 ноября, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Администрация города предлагает водителям объезжать ремонтируемый участок по улицам Маршала Василевского, Петровского, проспекту Университетскому.

На улице Маршала Воронова дорожные бригады восстановят грунтовое основание. Они сняли на участке старый асфальт. Специалисты обнаружили на объекте серьезные повреждения дороги, в некоторых местах у нее разрушено основание. Это произошло из-за избыточной влаги на грунте. А рабочим предстоит заменить щебеночно-песчаное основание дороги и удалить старый грунт.