28 октября отключат свет в трех районах Волгограда

Энергетики продолжают ремонт электросетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце октября в Волгограде уже и темнеет раньше, и на улице похолодало. Но энергетики продолжают ремонт электрооборудования и воздушных линий. Поэтому и в эту среду погрузятся во тьму средь бела дня квартиры и дома тысяч горожан. Останутся без света жители отдельных кварталов трех районов Волгограда. В опубликованном «Россети ЮГ - Волгоград» графике отключения электричества на 28 октября 2020 указаны Ворошиловский, Центральный и Кировский. Обходиться без электроснабжения придется от двух до восьми часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Центральном районе Волгограда 28 октября отключения света будут самыми непродолжительными. Сначала с 10 до 12 часов обесточат два дома на улице Пархоменко - № 45 и 47. А затем с 13 до 15 часов один из этих домов снова попадет в локальный блэкаут. В эти часы не будет света на Пархоменко № 47 и 49.

В Ворошиловском под отключения электроэнергии попадет частный сектор. Останутся без света с 9 утра до 17 часов дома на улицах Боровского, №45-58, 42-56; Малыгина, №42-51, 34-54; Мицкевича, № 34-55а и 32-56; Сафонова, №41-50, 44-48. В Кировском также обесточат частник и тоже на весь день. Не будет электричества на улице Бородинской в домах №135-145, 126-148; и на Коломенской в домах №119-145 и 126-150а.